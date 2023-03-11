Конахина (Карпова) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конахина (Карпова) Александра Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Карпов Никифор Сергеевич

Мать: Карпова Анисия Никитична

Рождение ребёнка
28.08.1926

Сын: Конахин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Конахин Иван Платонович

Илейкино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кошелева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Конахин Иван Платонович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гришина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Конахин Иван Платонович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Бобкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Конахин Иван Платонович

Илейкино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1957
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
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