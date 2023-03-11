Конахина (Карпова) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Карпов Никифор Сергеевич
Мать: Карпова Анисия Никитична
Рождение ребёнка
28.08.1926
Отец ребёнка: Конахин Иван Платонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кошелева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Конахин Иван Платонович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гришина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Конахин Иван Платонович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Бобкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Конахин Иван Платонович
Смерть
1957
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область