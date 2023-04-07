Новиков Михаил Пименов сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти26.05.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1831
Отец: Новиков Пимен Иерофеев сын
Мать: Новикова Мелания
Место жительства
1853
Бракосочетание
25.04.1865 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
26.05.1881 ст.
От чахотки
Рождение ребёнка
05.12.1881 ст.
Дочь: Комарова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Харитина Михайловна