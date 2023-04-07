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Новиков Михаил Пименов сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

26.05.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Новиков Пимен Иерофеев сын

Мать: Новикова Мелания

Место жительства
1853
Пимбера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
25.04.1865 ст.

Жена: Новикова Харитина Михайловна

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
26.05.1881 ст.
Пимбера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
От чахотки
Рождение ребёнка
05.12.1881 ст.

Дочь: Комарова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Харитина Михайловна

Пимбера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область