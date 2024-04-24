Коробейникова (Казанцева) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.09.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1918
Первый брак Анны. Взяла фамилию Трошкова Второй брак будет 01.11.1922 возьмет фамилию Коробейникова
Рождение ребёнка
20.02.1919
Дочь: Трошкова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Трошков Андрей Иванович
Бракосочетание
01.11.1922
Муж: Коробейников Захар
Второй брак Анны. Взяла фамилию Коробейникова. Первый брак был 12.02.1918, где взяла фамилию Трошкова