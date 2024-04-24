Коробейникова (Казанцева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Казанцева) Анна Михайловна

Место рождения

Епифанова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.09.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.
1903 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Епифанова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.02.1918

Муж: Трошков Андрей Иванович

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Первый брак Анны. Взяла фамилию Трошкова Второй брак будет 01.11.1922 возьмет фамилию Коробейникова
Рождение ребёнка
20.02.1919

Дочь: Трошкова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Трошков Андрей Иванович

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.11.1922

Муж: Коробейников Захар

Епифанова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Второй брак Анны. Взяла фамилию Коробейникова. Первый брак был 12.02.1918, где взяла фамилию Трошкова

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