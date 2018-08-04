Кузин Леонид Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1927
Дата смерти04.08.2018
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1927
Отец: Кузин Матвей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.?
Дочь: Клапишевская (Кузина) Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Кузина (Гуляева) Зинаида Семёновна
Рождение ребёнка
04.10.1958
Мать ребёнка: Кузина (Гуляева) Зинаида Семёновна
Смерть
04.08.2018