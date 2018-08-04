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Кузин Леонид Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1927

Дата смерти

04.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1927

Отец: Кузин Матвей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина (Гуляева) Зинаида Семёновна

Рождение ребёнка
19.03.?

Дочь: Клапишевская (Кузина) Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Кузина (Гуляева) Зинаида Семёновна

Рождение ребёнка
04.10.1958

Сын: Кузин Игорь Леонидович

Мать ребёнка: Кузина (Гуляева) Зинаида Семёновна

Смерть
04.08.2018

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