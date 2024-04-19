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Блинников Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1894

Отец: Блинников Георгий Васильевич

Мать: Блинникова Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинникова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Блинников Георгий Иванович

Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
02.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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