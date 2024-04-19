Блинников Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Блинников Георгий Иванович
Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
02.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно