Максимова Екатерина
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: Егоров Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1862 ст.
Муж: Тарасов Степан
Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1864 ст.
Сын: Степанов Сергей
Отец ребёнка: Тарасов Степан
Карманово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно