Максимова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Екатерина

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Егоров Максим

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
30.01.1862 ст.

Муж: Тарасов Степан

Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1864 ст.

Сын: Степанов Сергей

Отец ребёнка: Тарасов Степан

Карманово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно