Голубин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1955
Сын: Голубин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Голубина Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Голубин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Голубина Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кереева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Голубина Варвара Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Голубина Варвара Афанасьевна
Смерть
Неизвестно