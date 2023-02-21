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Голубин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Голубин Иван Никифорович

Мать: Голубина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Голубин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Голубина Варвара Афанасьевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Голубин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Голубина Варвара Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кереева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Голубина Варвара Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубина Варвара Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Голубина Варвара Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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