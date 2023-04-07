Григорий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Никита Иванович

Мать: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Прокофий Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Исаевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Исаевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Анастасия Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Исаевна

Смерть
Неизвестно