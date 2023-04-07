Григорий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Никита Иванович
Мать: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Прокофий Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Исаевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Исаевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Анастасия Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Исаевна
Смерть
Неизвестно