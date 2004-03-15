Нуруллин Хабибулла Зиннатович
Место рождения
Дата рождения03.01.1955
Дата смерти15.03.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1955
Никах
30.05.1983
Бракосочетание
30.05.1983
Рождение ребёнка
11.01.1984
Рождение ребёнка
24.06.1985
Рождение ребёнка
06.01.1988
Рождение ребёнка
16.08.1996
Рождение ребёнка
06.03.2001
Смерть
15.03.2004