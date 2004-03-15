Нуруллин Хабибулла Зиннатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуруллин Хабибулла Зиннатович

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Место рождения

Сухие Курнали, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1955

Дата смерти

15.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1955

Отец: Нуруллин Зинният Нуруллович

Мать: Нуруллина Магуза Зыятдиновна

Сухие Курнали, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
30.05.1983

Жена: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Бракосочетание
30.05.1983

Жена: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Рождение ребёнка
11.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Шингальчи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Шингальчи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуруллина Танзиля Галиулловна

Шингальчи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.03.2004
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