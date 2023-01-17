Милюшкина (Зырянова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилюшкина (Зырянова) Александра

Милюшкина (Зырянова) Александра

avatar

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.07.1903

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903

Отец: Зырянов Климент Тарасович

Мать: Зырянова Варвара Яковлевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Даты старый стиль
Бракосочетание
29.10.1922

Муж: Милюшкин Андрей

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Милюшкин Иннокентий

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Колегова Анна

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей

Рождение ребёнка
30.12.1926

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей

Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Милюшкин Иван

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Даты рождения по док-ам 15.06.1928 07.07.1929 и 14.07.1928
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Милюшкин Андрей

Смерть
1951
Скорее всего Красноярск
Умерла возможно от туберкулеза
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close