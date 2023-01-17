Милюшкина (Зырянова) Александра
Место рождения
Дата рождения06.07.1903
Дата смерти1951
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903
Даты старый стиль
Бракосочетание
29.10.1922
Муж: Милюшкин Андрей
Рождение ребёнка
1923
Сын: Милюшкин Иннокентий
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Колегова Анна
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей
Рождение ребёнка
30.12.1926
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей
Рождение ребёнка
15.06.1928
Сын: Милюшкин Иван
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Даты рождения по док-ам 15.06.1928 07.07.1929 и 14.07.1928
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Милюшкин Андрей
Смерть
1951
Скорее всего Красноярск
Умерла возможно от туберкулеза