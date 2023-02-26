Мартынов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Константин

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Леонид

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1944
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