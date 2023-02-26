Мартынов Константин
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Леонид
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1944