Лёзина (Мухина) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёзина (Мухина) Матрёна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1884

Дата смерти

27.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1917

Дочь: Маслова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лёзин Иван Васильевич

Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лёзин Иван Васильевич

Смерть
27.11.1978
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