Лёзина (Мухина) Матрёна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1884
Дата смерти27.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1917
Дочь: Маслова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лёзин Иван Васильевич
Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1978