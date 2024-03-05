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Коровин Николай Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1898

Отец: Коровин Савелий Емельянович

Мать: Коровина Александра Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1928

Сын: Коровин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Самойлова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1933

Дочь: Коровина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Самойлова Мария Ивановна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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