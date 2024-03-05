Коровин Николай Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самойлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1928
Сын: Коровин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Самойлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1933
Дочь: Коровина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Самойлова Мария Ивановна
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно