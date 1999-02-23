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Соломенников Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1920

Дата смерти

23.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1920

Отец: Соломенников Михаил Фёдорович

Мать: Соломенникова Екатерина

Рождение ребёнка
24.01.1944

Сын: Соломенников Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Степанова Анна Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1956

Дочь: Щелканова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Степанова Анна Петровна

Рождение ребёнка
27.04.1959

Сын: Соломенников Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Степанова Анна Петровна

Смерть
23.02.1999
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