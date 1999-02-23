Соломенников Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1920
Дата смерти23.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1920
Рождение ребёнка
24.01.1944
Сын: Соломенников Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1956
Дочь: Щелканова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Степанова Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.04.1959
Сын: Соломенников Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Анна Петровна
Смерть
23.02.1999