(Спиридонова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спиридонова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Спиридонов Григорий

Мать: Екатерина Алексеевна

Смерть
2014
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