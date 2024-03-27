Заика (Боженко) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1919
Отец ребёнка: Заика Степан Данилович
Бородаевка Вернеднепровский р-н (Пятихатский) Днепропетровская обл. Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заика Иван
Отец ребёнка: Заика Степан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заика Константин
Отец ребёнка: Заика Степан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заика Степан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Заика Степан Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно