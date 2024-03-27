Заика (Боженко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заика (Боженко) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1919

Сын: Заикин Федор Степанович

Отец ребёнка: Заика Степан Данилович

Бородаевка Вернеднепровский р-н (Пятихатский) Днепропетровская обл. Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заика Иван

Отец ребёнка: Заика Степан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заика Константин

Отец ребёнка: Заика Степан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заика Николай Степанович

Отец ребёнка: Заика Степан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Заика Степан Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заика Степан Данилович

Смерть
Неизвестно
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