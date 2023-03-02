Тюрюмкин (Тюрюмкин) Гордей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрюмкин (Тюрюмкин) Гордей

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Место рождения

с.Бураново

Дата рождения

14.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1898

Отец: Тюрюмкин (тюрюмкин) Николай

Мать: Тюрюмкин ?

с.Бураново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрюмкин (тюрюмкин) Геннадий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрюмкин (тюрюмкин) Илья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Малая Пурга
Смерть
Неизвестно
с.Малая Пурга
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