Тюрюмкин (Тюрюмкин) Гордей
Место рожденияс.Бураново
Дата рождения14.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1898
Отец: Тюрюмкин (тюрюмкин) Николай
Мать: Тюрюмкин ?
с.Бураново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрюмкин (тюрюмкин) Геннадий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Малая Пурга
Смерть
Неизвестно
с.Малая Пурга