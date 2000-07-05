Попова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1917

Дата смерти

05.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1917

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1935

Сын: Попов Юрий Пантелеевич

Отец ребёнка: Попов Пантелей Васильевич

Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.01.1937

Дочь: Ларина Нина Пантелеевна

Отец ребёнка: Попов Пантелей Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.1938

Сын: Попов Виктор Пантелеевич

Отец ребёнка: Попов Пантелей Васильевич

Смерть
05.07.2000
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