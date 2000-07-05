Попова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1917
Дата смерти05.07.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1917
Отец: Степан
Рождение ребёнка
11.08.1935
Отец ребёнка: Попов Пантелей Васильевич
Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.01.1937
Дочь: Ларина Нина Пантелеевна
Отец ребёнка: Попов Пантелей Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1938
Отец ребёнка: Попов Пантелей Васильевич
Смерть
05.07.2000