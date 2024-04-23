Анна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Давыдовна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Давыд Иванович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1789

Муж: Фотий Лазаревич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Домна Фадеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1798

Сын: Андрей Фадеевич

Отец ребёнка: Фотий Лазаревич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Степан Фадеевич

Отец ребёнка: Фотий Лазаревич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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