Анна Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Давыд Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1789
Муж: Фотий Лазаревич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Домна Фадеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1798
Сын: Андрей Фадеевич
Отец ребёнка: Фотий Лазаревич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Степан Фадеевич
Отец ребёнка: Фотий Лазаревич