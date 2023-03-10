(Голев) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голев) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Голев Ларион Антонович

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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