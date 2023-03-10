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(Голев) Анна
(Голев) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Голев Ларион Антонович
Около 1829 г.р.
Мать
Анна
Около 1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец:
Голев Ларион Антонович
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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