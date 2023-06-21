Васюшкина (Татарникова) Анастасия Тихоновна
Место рожденияРязанская обл.
Дата рождения04.01.1897
Дата смерти27.05.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1897
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
14.11.1918
Дочь: Можарова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Васюшкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
24.02.1922
Сын: Васюшкин Валентин Федорович
Отец ребёнка: Васюшкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
02.10.1924
Сын: Васюшкин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Васюшкин Федор Ефимович
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васюшкин Федор Ефимович
Смерть
27.05.1989
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область