Васюшкина (Татарникова) Анастасия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюшкина (Татарникова) Анастасия Тихоновна

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Место рождения

Рязанская обл.

Дата рождения

04.01.1897

Дата смерти

27.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1897

Отец: Татарников Тихон Яковлевич

Мать: Татарникова Мария Михайловна

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
14.11.1918

Дочь: Можарова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Васюшкин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
24.02.1922

Сын: Васюшкин Валентин Федорович

Отец ребёнка: Васюшкин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
02.10.1924

Сын: Васюшкин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Васюшкин Федор Ефимович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васюшкин Федор Ефимович

Смерть
27.05.1989
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область