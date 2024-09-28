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Крандасов Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1888 г.р.
1905 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крандасов Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
04.01.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

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Рождение ребёнка
04.01.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
25.12.1888

Сын: Крандасов Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
14.04.1905

Сын: Карандасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно

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