Крандасов Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крандасов Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
04.01.1888
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1888
Рождение ребёнка
25.12.1888
Сын: Крандасов Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
14.04.1905
Сын: Карандасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно