Рудомёткина (Пономарёва) Вероника Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1998
Сын: Рудомёткин Владимир Олегович
Отец ребёнка: Рудомёткин Олег Борисович
Рождение ребёнка
25.02.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудомёткин Олег Борисович