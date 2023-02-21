Рудомёткина (Пономарёва) Вероника Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудомёткина (Пономарёва) Вероника Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1998

Сын: Рудомёткин Владимир Олегович

Отец ребёнка: Рудомёткин Олег Борисович

Рождение ребёнка
25.02.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудомёткин Олег Борисович

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