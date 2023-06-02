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Шкаденков Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1980

Отец: Шкаденков Владимир Иванович

Мать: Шкаденкова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
20.08.2015

Сын: Шкаденков Даниил Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2020

Сын: Шкаденков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности