Шкаденков Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1980
Рождение ребёнка
20.08.2015
Сын: Шкаденков Даниил Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2020
Сын: Шкаденков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности