Окуньков Илья Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник
11.03.1871 ст.
Мария Онисимова (Вознесенская) Смирнова
Восприемник
07.04.1874 ст.
Александра Онисимова Вознесенская
Восприемник
10.07.1875 ст.
Анна Онисимова (Вознесенская) Протасова
Восприемник
26.11.1876 ст.
Надежда Онисимова (Вознесенская) Ивановская
Смерть
Неизвестно