Окуньков Илья Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуньков Илья Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник
11.03.1871 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
Мария Онисимова (Вознесенская) Смирнова
Восприемник
07.04.1874 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
Александра Онисимова Вознесенская
Восприемник
10.07.1875 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
Анна Онисимова (Вознесенская) Протасова
Восприемник
26.11.1876 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
Надежда Онисимова (Вознесенская) Ивановская
Смерть
Неизвестно

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