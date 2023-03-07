Шимова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1930
Дочь: Воронина Нина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон
Усть-Лозвинская, Гаринская волость, Туринский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1943
Дочь: Степанова Зоя Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шимов Сергей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шимов Геннадий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шимов Пантелеймон
Смерть
Неизвестно