Шимова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1930

Дочь: Воронина Нина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Усть-Лозвинская, Гаринская волость, Туринский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1943

Дочь: Степанова Зоя Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шимов Сергей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шимов Геннадий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Шимов Пантелеймон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимов Пантелеймон

Смерть
Неизвестно
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