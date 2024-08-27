Ерлыкова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ерлыков Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Ерлыкова Феодосия Маркеловна
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Маркелович
Смерть
Неизвестно