Ерлыкова Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрлыкова Мавра Ивановна

Ерлыкова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1813 г.р.
Скрыто настройками приватности
Вычислено 1818 г.р.
1825 г.р.

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ерлыков Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Маркелович

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Маркелович

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Ерлыкова Феодосия Маркеловна

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Маркелович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ерлыков Пигас Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерлыков Тимофей Маркелович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.