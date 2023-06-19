Агафонников Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.03.1885
Дата смерти09.12.1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1885
Рождение ребёнка
1909
Сын: Агафонников Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агафонникова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Агафонников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Агафонников Валериан Николаевич
Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Агафонникова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Агафонникова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1937