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Агафонников Василий Владимирович

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Место рождения

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.03.1885

Дата смерти

09.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1885

Отец: Агафонников Владимир Яковлевич

Мать: Агафонникова Мария Андреевна

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Агафонников Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агафонникова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Агафонников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Агафонников Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Агафонникова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Агафонникова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Агафонникова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонникова Клавдия Ивановна

Смерть
09.12.1937