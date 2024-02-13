Артюхин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артюхина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.2012

Сын: Артюхин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Артюхина Ирина Николаевна

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