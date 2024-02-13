Артюхин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артюхина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.2012
Сын: Артюхин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Артюхина Ирина Николаевна