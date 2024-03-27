Скутова (Голубцова) Дарья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
29.01.1947
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Скутов Александр Власович
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скутов Александр Власович
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скутов Иван
Отец ребёнка: Скутов Александр Власович
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Стриганцы, Витебская обл.