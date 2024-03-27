Скутова (Голубцова) Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкутова (Голубцова) Дарья Кирилловна

Скутова (Голубцова) Дарья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Голубцов Кирилл Васильевич

Мать: Голубцова Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
29.01.1947

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Скутов Александр Власович

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скутов Александр Власович

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутов Иван

Отец ребёнка: Скутов Александр Власович

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скутов Александр Власович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Стриганцы, Витебская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close