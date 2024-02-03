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Горковенко Иван Романович

Место рождения

Яровский, Бийский округ, Сибирский край

Дата рождения

14.03.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Яровский, Бийский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горковенко (Мархинина) Васса Павловна

Рождение ребёнка
09.03.1855

Сын: Горковенко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горковенко (Мархинина) Васса Павловна

Андреевский, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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