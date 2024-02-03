Горковенко Иван Романович
Место рождения
Дата рождения14.03.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1855
Сын: Горковенко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Горковенко (Мархинина) Васса Павловна
Андреевский, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно