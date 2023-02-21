(Злоказова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Злоказова) Марфа

(Злоказова) Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Злоказов Игнатий

Мать: Злоказова Ульяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close