Архипова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Архипова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Архипов Павел Архипович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Архипов Павел Архипович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Архипов Павел Архипович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Архипов Павел Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно