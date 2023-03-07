Архипова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Анна Михайловна

Архипова Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Архипова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Архипов Павел Архипович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Архипов Николай Павлович

Отец ребёнка: Архипов Павел Архипович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Архипов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Архипов Павел Архипович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Архипов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Архипов Павел Архипович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Павел Архипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close