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Загороднова Варвара Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Загороднов Димитрий Николаевич

Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Загороднов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.08.1853

Сын: Загороднов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.02.1857

Сын: Загороднов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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