Загороднова Варвара Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Загороднов Димитрий Николаевич
Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Загороднов Егор Николаевич
Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович
Рождение ребёнка
27.08.1853
Сын: Загороднов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович
Рождение ребёнка
18.02.1857
Сын: Загороднов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Загороднов Николай Нилович
Работа или профессия
Неизвестно