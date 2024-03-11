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Кузнецов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1956

Дата смерти

?.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1956

Отец: Кузнецов Павел Филиппович

Мать: Кузнецова Тамара

Рождение ребёнка
03.08.1979

Сын: Кузнецов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Андреева (Крашенинникова) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
09.04.1981

Дочь: Тихонова (Кузнецова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Андреева (Крашенинникова) Елена Алексеевна

Смерть
?.08.1984

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