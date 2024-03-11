Кузнецов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1956
Дата смерти?.08.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1956
Отец: Кузнецов Павел Филиппович
Мать: Кузнецова Тамара
Рождение ребёнка
03.08.1979
Сын: Кузнецов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Андреева (Крашенинникова) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
09.04.1981
Дочь: Тихонова (Кузнецова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Андреева (Крашенинникова) Елена Алексеевна
Смерть
?.08.1984