Кузьменко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1932
Дочь: Стреблянская Мария
Мать ребёнка: Кузьменко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Николай
Мать ребёнка: Кузьменко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махненко Людмила
Мать ребёнка: Кузьменко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьменко Анастасия
Смерть
Неизвестно