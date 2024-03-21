Анастасия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскева Исаевна

Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Исаевна

Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Исаевич

Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьма Исаевич

Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Исаевна

Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович

Рождение ребёнка
04.07.1936

Дочь: Микрякова Валентина Исаевна

Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович

Смерть
Неизвестно

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