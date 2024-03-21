Анастасия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскева Исаевна
Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Исаевна
Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Исаевич
Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьма Исаевич
Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Исаевна
Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович
Рождение ребёнка
04.07.1936
Дочь: Микрякова Валентина Исаевна
Отец ребёнка: Микрюков Исай Федотович
Смерть
Неизвестно