Севастьянова (Попова) Алиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Попова) Алиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1948

Дата смерти

21.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1948

Отец: Попов Алексей

Мать: Попова Галина

Рождение ребёнка
24.01.1969

Сын: Севастьянов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Севастьянов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Волкова Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Севастьянов Алексей Александрович

Смерть
21.06.2017
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