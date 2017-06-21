Севастьянова (Попова) Алиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1948
Дата смерти21.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1948
Отец: Попов Алексей
Мать: Попова Галина
Рождение ребёнка
24.01.1969
Сын: Севастьянов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Севастьянов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Волкова Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Севастьянов Алексей Александрович
Смерть
21.06.2017