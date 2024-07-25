Алескеров Анвар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алескеров Анвар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моллатали

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алескерова Гюлюстан Хабиб кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамедова Дуньяханым Анвар кызы

Мать ребёнка: Алескерова Гюлюстан Хабиб кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алескерова Гюлюстан Хабиб кызы

Смерть
Неизвестно

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