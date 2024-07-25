Алескеров Анвар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моллатали
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамедова Дуньяханым Анвар кызы
Мать ребёнка: Алескерова Гюлюстан Хабиб кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алескерова Гюлюстан Хабиб кызы
Смерть
Неизвестно