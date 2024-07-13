Стрельникова Христина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Стрельникова Анастасия Карнеевна
Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стрельников Савелий Карнеевич
Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Стрельникова Федора Карнеевна
Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Стрельников Иван Карнеевич
Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Стрельников Алексей Карнеевич
Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович
Смерть
Неизвестно