Стрельникова Христина Евдокимовна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельникова Христина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельников Карней Данилович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Стрельникова Анастасия Карнеевна

Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Стрельников Савелий Карнеевич

Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Стрельникова Федора Карнеевна

Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Стрельников Иван Карнеевич

Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Стрельников Алексей Карнеевич

Отец ребёнка: Стрельников Карней Данилович

Смерть
Неизвестно

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