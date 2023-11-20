Лазутин Дмитрий Викторович
Место рождения
Дата рождения25.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.2001
Сын: Лазутин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: (Тараканова) Оксана Сергеевна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
30.08.2002
Рождение ребёнка
05.03.2011
Сын: Лазутин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: (Тараканова) Оксана Сергеевна
Рождение ребёнка
15.03.2017
Мать ребёнка: (Тараканова) Оксана Сергеевна
Развод
2021