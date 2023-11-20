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Лазутин Дмитрий Викторович

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

25.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.06.2001

Сын: Лазутин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: (Тараканова) Оксана Сергеевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
30.08.2002

Жена: (Тараканова) Оксана Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.03.2011

Сын: Лазутин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: (Тараканова) Оксана Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.03.2017

Сын: Лазутин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: (Тараканова) Оксана Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Развод
2021

Жена: (Тараканова) Оксана Сергеевна

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