Чутьёва (Коломыцева) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чутьёва (Коломыцева) Фёкла Васильевна

Место рождения

Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.06.1902

Дата смерти

18.10.1935

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902

Отец: Коломыцев Василий Андреевмч

Мать: Коломыцева Мария Моисеевна

Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.08.1923

Сын: Чутьев Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Чутьев Филипп Артёмович

Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.12.1928

Дочь: Чутьёва Раиса Филипповна

Отец ребёнка: Чутьев Филипп Артёмович

Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.09.1935

Сын: Чутьев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Чутьев Филипп Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чутьев Филипп Артёмович

Смерть
18.10.1935