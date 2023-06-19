Чутьёва (Коломыцева) Фёкла Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1902
Дата смерти18.10.1935
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902
Рождение ребёнка
23.08.1923
Сын: Чутьев Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Чутьев Филипп Артёмович
Рождение ребёнка
15.12.1928
Дочь: Чутьёва Раиса Филипповна
Отец ребёнка: Чутьев Филипп Артёмович
Рождение ребёнка
13.09.1935
Сын: Чутьев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Чутьев Филипп Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1935