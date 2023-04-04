Крамаренко Екатерина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Крамаренко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Иван
Отец ребёнка: Крамаренко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Федосей
Отец ребёнка: Крамаренко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Крамаренко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сима
Отец ребёнка: Крамаренко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Василий
Отец ребёнка: Крамаренко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Крамаренко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Егор
Отец ребёнка: Крамаренко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крамаренко Павел
Смерть
Неизвестно