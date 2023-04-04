Крамаренко Екатерина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко Екатерина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Крамаренко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Иван

Отец ребёнка: Крамаренко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Федосей

Отец ребёнка: Крамаренко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Крамаренко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сима

Отец ребёнка: Крамаренко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Василий

Отец ребёнка: Крамаренко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Крамаренко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Егор

Отец ребёнка: Крамаренко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамаренко Павел

Смерть
Неизвестно