Коркин Кузьма Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркин Кузьма Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркин Кузьма Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина София

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Иоханна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Ренат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Аня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Жанна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Эдгар

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Надежда

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