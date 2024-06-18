Коркин Кузьма Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коркин Кузьма Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина София
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Иоханна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Ренат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Аня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Жанна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Эдгар
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коркина Надежда