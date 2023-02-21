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Cares Nathan

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Место рождения

New York, NY

Дата рождения

07.09.1908

Дата смерти

29.01.1975

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1908

Отец: Cares Elias (Eli)

Мать: Cares (karasik) Dora (Doba)

New York, NY
Место жительства
1935
Бракосочетание
30.05.1936

Жена: Cares Sarah

Bklyn, N.Y.
Рождение ребёнка
23.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Cares Sarah

Brooklyn, NY
Место жительства
1940
131 Bay 29 St, 16 A D, Kings, New York, USA
Смерть
29.01.1975
New York, N.Y.
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