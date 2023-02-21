Cares Nathan
Место рожденияNew York, NY
Дата рождения07.09.1908
Дата смерти29.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1908
Отец: Cares Elias (Eli)
New York, NY
Место жительства
1935
Бракосочетание
30.05.1936
Жена: Cares Sarah
Bklyn, N.Y.
Рождение ребёнка
23.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Cares Sarah
Brooklyn, NY
Место жительства
1940
131 Bay 29 St, 16 A D, Kings, New York, USA
Смерть
29.01.1975
New York, N.Y.