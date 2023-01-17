Куштанок (Булатова) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куштанок (Булатова) Валентина Викторовна

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Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1950

Отец: не указан

Мать: Медведева Ольга

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.05.1972

Сын: Куштанок Эдуард Кимчериевич

Отец ребёнка: Куштанок Кимчерий Тагирович

Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
05.09.1978

Дочь: Чаусова Светлана Кимчериевна

Отец ребёнка: Куштанок Кимчерий Тагирович

Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
27.03.1980

Дочь: Кавун Марина Кимчериевна

Отец ребёнка: Куштанок Кимчерий Тагирович

Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
31.08.1986

Сын: Куштанок Инвер Кимчериевич

Отец ребёнка: Куштанок Кимчерий Тагирович

Афипсип, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куштанок Кимчерий Тагирович

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