Куштанок (Булатова) Валентина Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.12.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1950
Отец: не указан
Мать: Медведева Ольга
Рождение ребёнка
03.05.1972
Сын: Куштанок Эдуард Кимчериевич
Отец ребёнка: Куштанок Кимчерий Тагирович
Рождение ребёнка
05.09.1978
Дочь: Чаусова Светлана Кимчериевна
Отец ребёнка: Куштанок Кимчерий Тагирович
Рождение ребёнка
27.03.1980
Дочь: Кавун Марина Кимчериевна
Отец ребёнка: Куштанок Кимчерий Тагирович
Рождение ребёнка
31.08.1986
Сын: Куштанок Инвер Кимчериевич
Отец ребёнка: Куштанок Кимчерий Тагирович
Бракосочетание
Неизвестно