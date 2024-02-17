Домника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1885

Отец: Беркутов Сергей

Мать: Ирина

Смерть
Неизвестно
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