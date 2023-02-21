Гаук Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаук Александр Васильевич

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

15.08.1893

Дата смерти

30.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Место жительства
С 1936 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1943
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1943 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 1963
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.03.1963
Москва, город федерального значения Москва
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