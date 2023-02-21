Гаук Александр Васильевич
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения15.08.1893
Дата смерти30.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Место жительства
С 1936 по 1941
Место жительства
По 1936
Место жительства
С 1941 по 1943
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1943 по 1946
Место жительства
С 1946 по 1948
Место жительства
С 1948 по 1963
Смерть
30.03.1963