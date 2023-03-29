Зелов Владислав Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелов Владислав Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЗ
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Неизвестно

Отец: Зелов Степан Кириллович

Мать: не указана