Саженев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саженев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1930

Сын: Саженев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Юшино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саженева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саженева Дора Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саженева Алена Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саженева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саженева Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саженев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саженев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саженева ?

Смерть
Неизвестно