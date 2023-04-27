Саженев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1930
Сын: Саженев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Юшино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саженева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саженева Дора Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саженева Алена Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саженева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саженева Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саженев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саженева ?
Смерть
Неизвестно